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Aslan aldı başını gidiyor

Galatasaray, Alanya engelini 4 golle geçti. Abdülkerim, İcardi, Mertens ve Rashica ile farka koştu. Son iki maçta tam 10 gol atan Cimbom, Fenerbahçe ile puan farkını bir kez daha maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Aslan aldı başını gidiyor

Galatasaray, Alanyaspor engelini de rahat geçti. Deplasmanda 4-1 kazanarak son 18 haftada 17. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip 14. dakikada Abdülkerim'in kafa vuruşuyla perdeyi açtı. 17'de Efecan penaltıyla skoru eşitledi. 42'de İcardi sahneye çıkarken Galatasaray bir kez daha öne geçti. İkinci yarıda Galatasaray önce 48'de Mertens ve arkasından 63'te Rashica'yla skoru 4-1'e getirerek 3 puana ulaşmasını bildi.


GÖZLER FENERBAHÇE'NİN MAÇINDA
Son iki maçını tam 10 golle kazanmış oldu. Önceki maçta da Kayseri'ye 6 gol atmıştı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla yine 9'a yükseltti. Sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler bugün oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Pazar akşamı Galatasaray sahasında Karagümrük'ü ağırlarken Alanyaspor ise Ümraniyespor'u konuk edecek.


KADROYU YİNE DEĞİŞTİRMEDİ
Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Okan Buruk, son 3 karşılaşmada aynı ilk 11'i kullanmayı tercih etti. Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı. Kaan Ayhan, Midtsjö, Zaniolo, Okan, Leo Dubois, Yunus, Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper ve Juan Mata maça yedek başladı.


PENALTI TEPKİSİ
Alanya, Galatasaray'a karşı 15. dakikada penaltı kazandı. Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesinden saniyeler sonra Yusuf, ceza sahası sol çaprazından içeri girdi. Sacha Boey'in müdahalesi sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular, penaltı kararına uzun süre itiraz etti ancak VAR penaltı kararını onayladı.

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