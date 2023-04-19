Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Diğer bir kalite ise Galatasaray'ın attığı 4. gol. Adekugbe'nin soldan alıp götürerek uzak köşeye attığı top ve Rashica'nın yere düşerken çok zor bir anda topa dokunuşu. Böyle kaliteli ayaklar kötü oynarken veya düşük tempoda sonucu değiştiriyor.