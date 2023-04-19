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Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Usta yazar Ahmet Çakar, mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte Çakar'ın Alanyaspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 08:41 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 08:52
Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Alanyaspor'un Efecan Karaca ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray bu sonuçla puanını 69'a yükselterek zirvdeki yerini sağlamlaştırdı.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bu sezonki 13. yenilgisini alan Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Alanyaspor - Galatasaray mücadelesini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - HAKEM BİTİGEN HATASIZ YÖNETTİ

Galatasaray emin adımlarla hedefine ilerliyor. Dün gece maç öncesi 'Acaba zorluk yaşar mıyız?' diyen Galatasaraylılar, daha ilk dakikadan anladılar ki maç çok rahat geçecek. Öyle oldu.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bunun temel iki sebebi var; İlki Alanya'nın yerinde yeller esiyor. Nerede o geçtiğimiz yıllardaki tehditkâr Alanyaspor, nerede dün geceki Alanyaspor…

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Diğer sebebi ise, kalite farkı. Galatasaray, düşük tempoda da oynasa, tam anlamıyla konsantre olmamış olsalar bile kaliteli oyuncularının anlık yaratıcı vuruşlarıyla skoru bulabiliyorlar.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bunun en net örneği, Icardi'nin attığı gol. Hazırlanış ve vuruş tekniği olarak harika bir gol.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Mertens topu alıyor, kafayı kaldırıyor, Icardi ile göz göze geliyor, adeta gözlerle konuşup anlaşıyorlar ve Icardi'nin koşu yaptığı noktaya bırakıveriyor.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Peki Icardi ne yapıyor? Müthiş vuruş tekniğiyle golü atıyor. Üstelik bu gol, maç 1-1 iken ve ilk devrenin son dakikalarında geldi.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Diğer bir kalite ise Galatasaray'ın attığı 4. gol. Adekugbe'nin soldan alıp götürerek uzak köşeye attığı top ve Rashica'nın yere düşerken çok zor bir anda topa dokunuşu. Böyle kaliteli ayaklar kötü oynarken veya düşük tempoda sonucu değiştiriyor.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Pek tabii ki Galatasaray dün gece kötü oynamadı. İlk golü Abdülkerim ile duran toptan buldu, ardından ise penaltıyla Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sonuçta Galatasaray, doludizgin devam ediyor.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Geçen haftanın çok tartışılan hakemi Abdulkadir Bitigen dün gece mükemmel bir maç yönetti. Hemen hemen her kararı doğru. Buna penaltı da dahil.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Alanyasporlu oyuncu soldan topu kestikten sonra Sacha Boey'in net bir hamlesi var. Bu da penaltıyı gerektiriyor.

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