Ahmet Çakar Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti.
Alanyaspor'un Efecan Karaca ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 69'a yükselterek zirvdeki yerini sağlamlaştırdı.
Bu sezonki 13. yenilgisini alan Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Alanyaspor - Galatasaray mücadelesini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - HAKEM BİTİGEN HATASIZ YÖNETTİ
Galatasaray emin adımlarla hedefine ilerliyor. Dün gece maç öncesi 'Acaba zorluk yaşar mıyız?' diyen Galatasaraylılar, daha ilk dakikadan anladılar ki maç çok rahat geçecek. Öyle oldu.
Bunun temel iki sebebi var; İlki Alanya'nın yerinde yeller esiyor. Nerede o geçtiğimiz yıllardaki tehditkâr Alanyaspor, nerede dün geceki Alanyaspor…
Diğer sebebi ise, kalite farkı. Galatasaray, düşük tempoda da oynasa, tam anlamıyla konsantre olmamış olsalar bile kaliteli oyuncularının anlık yaratıcı vuruşlarıyla skoru bulabiliyorlar.
Bunun en net örneği, Icardi'nin attığı gol. Hazırlanış ve vuruş tekniği olarak harika bir gol.
Mertens topu alıyor, kafayı kaldırıyor, Icardi ile göz göze geliyor, adeta gözlerle konuşup anlaşıyorlar ve Icardi'nin koşu yaptığı noktaya bırakıveriyor.
Peki Icardi ne yapıyor? Müthiş vuruş tekniğiyle golü atıyor. Üstelik bu gol, maç 1-1 iken ve ilk devrenin son dakikalarında geldi.
Diğer bir kalite ise Galatasaray'ın attığı 4. gol. Adekugbe'nin soldan alıp götürerek uzak köşeye attığı top ve Rashica'nın yere düşerken çok zor bir anda topa dokunuşu. Böyle kaliteli ayaklar kötü oynarken veya düşük tempoda sonucu değiştiriyor.
Pek tabii ki Galatasaray dün gece kötü oynamadı. İlk golü Abdülkerim ile duran toptan buldu, ardından ise penaltıyla Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sonuçta Galatasaray, doludizgin devam ediyor.
Geçen haftanın çok tartışılan hakemi Abdulkadir Bitigen dün gece mükemmel bir maç yönetti. Hemen hemen her kararı doğru. Buna penaltı da dahil.
Alanyasporlu oyuncu soldan topu kestikten sonra Sacha Boey'in net bir hamlesi var. Bu da penaltıyı gerektiriyor.