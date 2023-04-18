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Kombineler uçtu

Bu sezon taraftarından tam destek alan Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu için kombine yenileme dönemi bugün saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Yeni kombine biletleri 5 bin 500 ile 40 bin TL arasında değişirken biletlere yüzde 296 ile yüzde 467 oranında zam yapılması tepki çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Kombineler uçtu
Bu sezon taraftarından tam destek alan Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu için kombine yenileme dönemi bugün saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Yeni kombine biletleri 5 bin 500 ile 40 bin TL arasında değişirken biletlere yüzde 296 ile yüzde 467 oranında zam yapılması tepki çekti. Geçen sezon en düşük bilet bin 800, en yüksek ise 8 bin 550 TL'ydi.
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