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Inter'den ayrılıyor

Inter'ın, Chelsea'den kiraladığı Lukaku ile yeni sezonda yola devam etmeyeceği ortaya çıktı. İtalyan ekibinin, Lukaku'nun sakatlık problemleri yaşaması ve yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Inter'den ayrılıyor
Inter'ın, Chelsea'den kiraladığı Lukaku ile yeni sezonda yola devam etmeyeceği ortaya çıktı. İtalyan ekibinin, Lukaku'nun sakatlık problemleri yaşaması ve yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi. 29 yaşındaki golcünün Chelsea'de de forma giymesi zor gözükürken Galatasaray başta önemli takımların listesine girebileceği bildirildi.
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