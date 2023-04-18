İngilizlerden çarpıcı Okan Buruk yorumu: Rakibini şaşırtıyor

Galatasaray'ın başarısı sadece Türkiye'de değil yurt dışında da oldukça ilgi görüyor. İngiliz Total Football Analysis, Okan Buruk'un stratejisini analiz etti. Yapılan değerlendirmede, "Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk'un stratejisiyle modern futbol oynamak için taktiksel çeşitlilik ve coşku gösteriyor. Buruk takımının taktiğini 4-2-3-1 etrafında yoğunlaştırdı. Diziliş varyasyonları taktik esneklik ve şaşırtıcı olma imkanı verdi. En uygun anda hızlı ve dikey bir şekilde ilerlemeyi ve sahanın her yerinde üstünlük yaratmayı başardı" ifadesi kullanıldı.