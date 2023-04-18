Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler gelecek sezonun takımına çevrildi. Avrupa kupalarında başarılı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim Liverpool'un yıldızına imzayı attırabilmek için şartlarını zorluyor. Brezilyalı yıldızda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom'da Erden Timur harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Bu sezon yaptığı yıldız takviyelerle dünya çapında ses getiren Aslan, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı transferlerle yine adından söz ettirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Cimbom'un projelerini Firmino cephesine detaylıca anlatacak olan Timur, 31 yaşındaki futbolcuya ilk teklifi sunacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Aslan, Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcu için şartları zorlamayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Galatasaray, bu transferde İngiltere'den Chelsea, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan ise Milan ve Juventus ile yarış içinde olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

GÜÇLÜ BİR SİLAH

Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 32 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Brezilyalı yıldız, 11 gol ve 5 asist kaydederek 16 gole direkt katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

31 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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