TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz Roberto Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için çalışmalarına hız verdi.
Bu sezon yaptığı yıldız takviyelerle dünya çapında ses getiren Aslan, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı transferlerle yine adından söz ettirmeyi hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösterilen Galatasaray, gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir ismi katmak istiyor.
Cimbom, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino için atağa kalktı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da transferlerle yakından ilgilenen Erden Timur, Sambacı'nın menajeriyle bu hafta bir görüşme yapmayı planlıyor.
Cimbom'un projelerini Firmino cephesine detaylıca anlatacak olan Timur, 31 yaşındaki futbolcuya ilk teklifi sunacak.
Galatasaray, bu transferde İngiltere'den Chelsea, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan ise Milan ve Juventus ile yarış içinde olacak.
GÜÇLÜ BİR SİLAH
Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 32 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 11 gol ve 5 asist kaydederek 16 gole direkt katkı sağladı.
31 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Firmino, daha önce Hoffenheim, Tombense ve Figueirense takımlarında forma giymişti.
Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.