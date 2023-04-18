Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Alanyaspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken mücadele sonrası Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Biz lideriz. Lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz bizden çekiniyor. O yüzden kazanmaya devam ediyoruz çok şükür. Yoğun bir fikstür var. Gayet güzel gidiyor her şey. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz.