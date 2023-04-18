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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Alanyaspor maçı sonrası Rashica açıklaması!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı kırmızlılarda Başkan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 23:01 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 23:07
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Alanyaspor maçı sonrası Rashica açıklaması!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05. Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Bizim için fark etmiyor İstanbul'da veya deplasmanda oynamak.

Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz.

Transfer sezonunun başlamasına daha var. Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Kısmet.

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