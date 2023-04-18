Galatasaray'da Dries Mertens Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Icardi ile oynamak büyük keyif"

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların 3. golünü kaydeden Dries Mertens karşılaşma sonrası konuştu.

Dries Mertens: "Kolay bir maç değildi. İyi savunma yaparak başladılar. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık." dedi.

"ÖNEMLİ BİR KADROMUZ VAR"

Kadro kalitesinden bahseden Mertens, "Sadece ilk 11'dekiler değil, kulübedeki oyuncular da çok güzel katkılar sağlıyor. Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Oyuna giren herkes katkı sağlıyor."

"ICARDI İLE OYNAMAK BÜYÜK KEYİF"

Icardi hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Mutluyum diyebilirim Mauro Icardi ile oynamaktan. Her maçta gol atıyor. Santrfor olarak görevi bu. Icardi ile oynamak büyük keyif. Fırsatları gole çeviriyor olması en büyük özelliği."