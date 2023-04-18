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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç sonu Icardi açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyundan çıkan Icardi hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 23:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç sonu Icardi açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "İlk yarıdaki ritmimiz çok iyi değildi, onu yükseltebilirdik. İlk yarının sonunda golü bulduk ama daha devrede daha dikine oyun hedefimizdi. 3. gol sonrasında oyuna daha hakim olduk. Verilere baktığımızda, bugün hücum anlamında çok olumlu işler yaptık. Oyuncularıma teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. İki maçta 10 gol, oyun disiplini olarak çok doğru yoldayız."

"İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlar attığımız şutlar daha fazlaydı. Son 2 maçta takımın iki rakibe 10 gol atması ve oyun disiplininen kopmamaları takdiri hakediyor. Taraftarımız da arkamızda, onlarla birlikte mutluyuz"

"Icardi'nin adalesinde bir sertlik oldu. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah bir sonraki maça yetişir." dedi.

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