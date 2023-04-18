Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Süper Lig'de en önemli hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Süper Lig'de en önemli hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Evinde son olarak Kayserispor'u ağırlayan ve sahadan farklı galip ayrılan sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alıyor.
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi özlemini de gidermeyi amaçlıyor.
Şampiyon takımın play-off oynayacağı Devler Ligi'ne katılım sağlamak isteyen Galatasaray, gelecek senenin planlarına şimdiden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, gelecek-gidecek oyuncular hakkında raporunu hazırlıyor.
Transfer listesini de oluşturan deneyimli çalıştırıcı, savunma hattına takviye yapılmasını istedi.
Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson'un ciddi talipleri bulunmasından dolayı harekete geçen sarı-kırmızılılarda adaylar belirleniyor.
İLK HEDEF CENK ÖZKACAR!
Stoper takviyesini ön planda tutan sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Cenk Özkacar'ı dahil etti.
Son haftalarda performansını artıran başarılı oyuncu, Valencia'da takımın bir parçası olmayı başardı.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, bir süredir Valencia'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun son durumunu takip ediyor.
KARARINI VERDİ!
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan genç savunmacıdan kötü haber geldi.
Bonservisi Lyon'da olan ve Valencia'da kiralık forma giyen Cenk Özkacar transferle ilgili kararını verdi.
İspanya'dan eldesmarque'nin haberine göre; Performansıyla dikkat çeken genç stoper, Valencia'da kalmak istiyor.
Satın alma opsiyonuyla kiralanan Cenk Özkacar, opsiyonun kullanılması için çaba gösteriyor.
Valencia'nın da başarılı oyuncunun opsiyonunu kullanma konusunda iyimser olduğu ifade ediliyor.
Bu sezon 17 resmi maçta forma giyen Cenk Özcakar 1 de asist yaptı.
Genç savunmacı, stoper mevkisinin haricinde sol bek bölgesinde de görev yapabiliyor.
Altınordu altyapısından yetişen Cenk Özkacar, Karacabey ve Altay'da forma giymesinin ardından Fransız devi Lyon'a transfer oldu.
2022 yılında satın alma opsiyonlu olarak İspanya La Liga ekibi Valencia'ya kiralandı.