Haberler Galatasaray Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Şampiyonluğun en önemli adayı konumunda olan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları için de düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, önceliği savunmaya verdi. Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson'a ciddi talipler çıkması sonrası harekete geçen Cimbom, Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar'ın peşine düştü. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği başarılı savunmacı, transferiyle ilgili kararını verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 12:07
BURAK ŞENTÜRK
Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Süper Lig'de en önemli hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Evinde son olarak Kayserispor'u ağırlayan ve sahadan farklı galip ayrılan sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi özlemini de gidermeyi amaçlıyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Şampiyon takımın play-off oynayacağı Devler Ligi'ne katılım sağlamak isteyen Galatasaray, gelecek senenin planlarına şimdiden başladı.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek-gidecek oyuncular hakkında raporunu hazırlıyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Transfer listesini de oluşturan deneyimli çalıştırıcı, savunma hattına takviye yapılmasını istedi.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson'un ciddi talipleri bulunmasından dolayı harekete geçen sarı-kırmızılılarda adaylar belirleniyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

İLK HEDEF CENK ÖZKACAR!
Stoper takviyesini ön planda tutan sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Cenk Özkacar'ı dahil etti.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Son haftalarda performansını artıran başarılı oyuncu, Valencia'da takımın bir parçası olmayı başardı.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılı kurmaylar, bir süredir Valencia'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun son durumunu takip ediyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

KARARINI VERDİ!
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan genç savunmacıdan kötü haber geldi.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Bonservisi Lyon'da olan ve Valencia'da kiralık forma giyen Cenk Özkacar transferle ilgili kararını verdi.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

İspanya'dan eldesmarque'nin haberine göre; Performansıyla dikkat çeken genç stoper, Valencia'da kalmak istiyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Satın alma opsiyonuyla kiralanan Cenk Özkacar, opsiyonun kullanılması için çaba gösteriyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Valencia'nın da başarılı oyuncunun opsiyonunu kullanma konusunda iyimser olduğu ifade ediliyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Bu sezon 17 resmi maçta forma giyen Cenk Özcakar 1 de asist yaptı.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Genç savunmacı, stoper mevkisinin haricinde sol bek bölgesinde de görev yapabiliyor.

Cenk Özkacar'dan karar! Transfer ve Galatasaray...

Altınordu altyapısından yetişen Cenk Özkacar, Karacabey ve Altay'da forma giymesinin ardından Fransız devi Lyon'a transfer oldu.

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