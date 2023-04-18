Haberler Galatasaray ALANYASPOR GALATASARAY CANLI İZLE | Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR GALATASARAY CANLI İZLE | Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 09:20
ALANYASPOR GALATASARAY CANLI İZLE | Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Mankenler kraliçesiyken Yeşilçam yıldızı olmuştu... Bahar Erdeniz'in oğlu şimdilerin yakışıklı oyuncusu!
Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan haber var "İkinci kanserim bu benim" Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...
Cimbom Alanya semalarında! İşte Okan Buruk'un 11'i
Valencia'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da sürpriz Firmino gelişmesi! Erden Timur...
Cimbom Alanya semalarında! İşte Okan Buruk'un 11'i
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
TV8,5 CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan" Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan" 09:03
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 01:05
Filede dev eşleşme Filede dev eşleşme 01:02
Başkentte sessizlik Başkentte sessizlik 01:00
Rize tam gaz Rize tam gaz 00:59
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:43
Daha Eski
Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! 00:34
Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! 00:33
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 00:32
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:30
Liverpool çok farklı! Liverpool çok farklı! 23:52
Fiorentina ve Atalanta puanları paylaştı! Fiorentina ve Atalanta puanları paylaştı! 23:45