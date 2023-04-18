ALANYASPOR GALATASARAY CANLI İZLE | Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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