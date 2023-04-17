TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor.
Sarı kırmızılılar bir yandan sezonu zirvede tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Cimbom bu sezon transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor.
Sarı kırmızılılar bir yandan sezonu zirvede tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Cimbom bu sezon transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Aslan'ın yaptığı hamleler Avrupa basınında da geniş yankı uyandırmıştı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi de Alexis Sanchez'di.
Ancak sarı kırmızılı ekip, Şilili yıldızı Marsilya'ya kaptırmıştı.
34 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezon sonunda Marsilya'da kalıp kalmayacağı belirsiz olan Sanchez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Foot Mercato'da yer alan ce aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Alexis Sanchez ile Marsilya arasındaki ipler kopmak üzere.
Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde "Marsilya'da bir yıllık sözleşmem var, uzatmak isterim ama futbolda çok fazla olasılık var. Kulüpten memnunum ve taraftarları seviyorum. Onlarla aramda iyi bir ilişki var" demişti.
Ancak o zamandan bu yana sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi.
Dolayısıyla Sanchez'in sezon sonunda Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hatta Alexis Sanchez'in transferdeki rotasını Güney Amerika olarak belirlediği yazıldı.
Dünyaca ünlü oyuncunun, 2007-2008 yılları arasında formasını giydiği River Plate'e dönebileceği aktarıldı.
Bunun yanı sıra Sanchez'in sezon başında reddettiği Galatasaray'ın da kendisi için iyi bir seçenek olabileceği ifade edildi.
Sanchez'in Arjantin'e dönme ihtimali yüksek olsa da Galatasaray'ın da yıldız futbolcuya ilgisinin devam ettiği bildirildi.
Transferin kısa süre içinde netleşmesi ve Sanchez'in yeni kulübünün belli olması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Sanchez, bu sezon 37 maça çıktı.
Şilili kanat bu karşılaşmalarda 16 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.