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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Son dakika Galatasaray haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da önceliklerden biri de forvet transferi... Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılara Alexis Sanchez'den sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 20:30
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Sarı kırmızılılar bir yandan sezonu zirvede tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Cimbom bu sezon transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Aslan'ın yaptığı hamleler Avrupa basınında da geniş yankı uyandırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi de Alexis Sanchez'di.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Ancak sarı kırmızılı ekip, Şilili yıldızı Marsilya'ya kaptırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

34 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Sezon sonunda Marsilya'da kalıp kalmayacağı belirsiz olan Sanchez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Foot Mercato'da yer alan ce aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Alexis Sanchez ile Marsilya arasındaki ipler kopmak üzere.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde "Marsilya'da bir yıllık sözleşmem var, uzatmak isterim ama futbolda çok fazla olasılık var. Kulüpten memnunum ve taraftarları seviyorum. Onlarla aramda iyi bir ilişki var" demişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Ancak o zamandan bu yana sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Dolayısıyla Sanchez'in sezon sonunda Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Hatta Alexis Sanchez'in transferdeki rotasını Güney Amerika olarak belirlediği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Dünyaca ünlü oyuncunun, 2007-2008 yılları arasında formasını giydiği River Plate'e dönebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Bunun yanı sıra Sanchez'in sezon başında reddettiği Galatasaray'ın da kendisi için iyi bir seçenek olabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Sanchez'in Arjantin'e dönme ihtimali yüksek olsa da Galatasaray'ın da yıldız futbolcuya ilgisinin devam ettiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Transferin kısa süre içinde netleşmesi ve Sanchez'in yeni kulübünün belli olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Sanchez, bu sezon 37 maça çıktı.

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