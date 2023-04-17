Haberler Galatasaray Sacha Boey parayı hiç sorun etmedi

Sacha Boey parayı hiç sorun etmedi

Sacha Boey, Galatasaray’ın en az kazanan yabancı oyuncusu olmasına karşın bunu hiç dile getirmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Sacha Boey parayı hiç sorun etmedi

Galatasaray'da yıllık 480 bin euro garanti ücret alan Sacha Boey as takımın en az kazanan yabancısı konumunda... Buna karşılık bunu hiç sorun etmeyerek profesyonellik örneği verdi. Parayı ikinci plana atan 2001 doğumlu sağ bekin tek hedefi var bu sezon kariyerinde büyük bir sıçramaya imza atmak. Şimdilik sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna konsantre olan Boey'un sezon sonu için beklentileri var. Özellikle Premier Lig kulüpleri tarafından takip edilen Fransız yıldız, İngiltere'de oynamayı çok istiyor.

DİĞER
Şarkıcı Alişan sosyal medyada kendisine atılan iftira üzerine çılgına döndü ‘Benim vatanım belli senin neresi?’
Hadise boşandıktan hemen sonra kendini yatırıma vurdu! 500 bin TL'ye...
F.Bahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Paris'e Icardi çıkarması!
G.Saray’dan Afrika açılımı! Efsane isimle özel görüşme
2023 Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 17 Nisan
Son dakika deprem mi oldu 17 Nisan?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! 00:42
Paris'e Icardi çıkarması! Paris'e Icardi çıkarması! 00:42
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! 00:38
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! 00:33
Mert yetmedi! Mert yetmedi! 00:14
Futbol gribi! Futbol gribi! 00:13
Daha Eski
Yeni yönetim seriyi bitirdi Yeni yönetim seriyi bitirdi 00:12
Yokluğunu hissettiler! Yokluğunu hissettiler! 00:11
Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti 00:10
Ghezzal döküldü Ghezzal döküldü 00:08
Mert’ten geçit yok Mert’ten geçit yok 00:07
Büyük destek Büyük destek 00:06