Sacha Boey parayı hiç sorun etmedi

Galatasaray'da yıllık 480 bin euro garanti ücret alan Sacha Boey as takımın en az kazanan yabancısı konumunda... Buna karşılık bunu hiç sorun etmeyerek profesyonellik örneği verdi. Parayı ikinci plana atan 2001 doğumlu sağ bekin tek hedefi var bu sezon kariyerinde büyük bir sıçramaya imza atmak. Şimdilik sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna konsantre olan Boey'un sezon sonu için beklentileri var. Özellikle Premier Lig kulüpleri tarafından takip edilen Fransız yıldız, İngiltere'de oynamayı çok istiyor.