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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmaları şimdiden başlarken, takımda performansıyla öne çıkan oyuncuların da talipleri artmaya başladı. Bu isimlerden biri de savunmada vazgeçilmez isimlerden biri olan Abdülkerim Bardakcı. Başarılı oyuncu için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 20:59
ERDİ DEMİRKOL
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başlamış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Bu doğrultuda transfer listesinde isimler için girişimlere başlayacak olan sarı-kırmızılılar'da bir yandan da futbolculara gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Performansından memnun olunmayan isimlerle yolların ayrılması planlanırken, transfer edilecek mevkilere de oyuncular bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Okan Buruk yönetimindeki takımda performansıyla parmak ısırtan oyuncularla da ilginenen kulüpler günden güne artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Bu isimlerden biri de bu sezon savunmadaki katkısıyla milli takıma kadar yükselen Abdülkerim Bardakcı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Sezon başında Fenerbahçe ile olan transfer yarışını kazanan ve başarılı savunmacıyı kadrosuna katan Galatasaray, milli oyuncuyu çok fazla kadrosunda tutamayabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Bu doğrultuda bir iddia ise İtalyan basınından geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

L'Eco di Bergamo'ya göre; Merih Demiral takımdan ayrılırsa, Atalanta onun yerini Abdülkerim Bardakçı ile doldurabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

"Galatasaray'ın solak defans oyuncusu, adı Galatasaray ile anılan Caleb Okoli ile de bağlantılı."

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