GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Serie A'dan kanca!

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başlamış durumda.
Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başlamış durumda.
Bu doğrultuda transfer listesinde isimler için girişimlere başlayacak olan sarı-kırmızılılar'da bir yandan da futbolculara gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak.
Performansından memnun olunmayan isimlerle yolların ayrılması planlanırken, transfer edilecek mevkilere de oyuncular bakılıyor.
Okan Buruk yönetimindeki takımda performansıyla parmak ısırtan oyuncularla da ilginenen kulüpler günden güne artıyor.
Bu isimlerden biri de bu sezon savunmadaki katkısıyla milli takıma kadar yükselen Abdülkerim Bardakcı.
Sezon başında Fenerbahçe ile olan transfer yarışını kazanan ve başarılı savunmacıyı kadrosuna katan Galatasaray, milli oyuncuyu çok fazla kadrosunda tutamayabilir.
Bu doğrultuda bir iddia ise İtalyan basınından geldi.
L'Eco di Bergamo'ya göre; Merih Demiral takımdan ayrılırsa, Atalanta onun yerini Abdülkerim Bardakçı ile doldurabilir.
"Galatasaray'ın solak defans oyuncusu, adı Galatasaray ile anılan Caleb Okoli ile de bağlantılı."
Haberde son olarak, "Atalanta, bu transfere genç savunmacısı Caleb Okoli'yi dahil ederek takasta kullanabilir" ifadeleri kullanıldı.