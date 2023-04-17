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GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap! "TFF'nin sponsoru..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Kayserispor kafilesinin başkan Dursun Özbek'in otelinde konaklamasına ilişkin Fenerbahçe tarafından gelen eleştirilere yanıt verdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:26
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap! "TFF'nin sponsoru..."

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap! "TFF'nin sponsoru..."

Fenerbahçeli yöneticilerin, Kayserispor maçının devre arasında hakem Attila Karaoğlan'ın yanına giderek tepki göstermesini eleştiren Erden Timur, Beyaz TV'ye yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap! "TFF'nin sponsoru..."

"Sürekli yanlışı yanlışla doğrulayıp bunun normalmiş gibi kabullenmeye yozlaşma deniyor. Yozlaşma, toplumların çökmesine sebebiyet verir. Lütfen bu tür şeyleri normalleştirmeyelim. Bunu kim yaparsa yapsın eleştirelim."

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap! "TFF'nin sponsoru..."

Sarı-lacivertli kulübün, Kayserispor'un Dursun Özbek'in otelinde kalmasına yönelik tepkisine cevap veren Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap! "TFF'nin sponsoru..."

"TFF'nin sponsoru Arçelik. Biz bunlarla ilgili herhangi bir şey demiyoruz, denemez de. Çünkü bunlar çok normal şeyler. Futbolda rekabetin bu düzeye gelmesini istiyoruz."

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap! "TFF'nin sponsoru..."

Erden Timur ayrıca "Otelde kalıyor diye algı yapıp, Kayserisporlu futbolcuları namusumuz kirlenmesin diye mücadele etmeye zorlamak gibi bu seviyeye getirecek şeylerin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ve hiçbir şekilde böyle açıklamalar yapmıyoruz." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap! "TFF'nin sponsoru..."

Erden Timur, Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı kullanılarak tehdit edildiği iddiasına yönelik açıklama yaptı. Timur, "Yöneticilerimizle konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımızın adının kullanıldığı söyleniyor. Bu açıklığa kavuşturulmalı. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği iddialarını bile yanlış buluyoruz. Bunu hep birlikte düzeltelim." ifadelerini kullandı.

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