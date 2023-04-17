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Galatasaray Alanyaspor maçına hazır!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig lideri Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:15
Galatasaray Alanyaspor maçına hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik idmanla son buldu.

Galatasaray, bu akşam özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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