Galatasaray Alanyaspor maçına hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik idmanla son buldu.
Galatasaray, bu akşam özel uçakla Alanya'ya gidecek.
📸 Galatasarayımız, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında C. Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı! ✅ #ALNvGS pic.twitter.com/S1AVdLW69S— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 17, 2023