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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0 yendi. Mücadeleye temsilci gönderen Avrupa'nın dev kulübü, Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılı takımdan bazı isimleri izledi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 10:11
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, liderliğini de devam ettirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Mücadelede Icardi yaptığı hat-trick'le ön plana çıkarken Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı gol de sosyal medyada sıkça konuşuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Öte yandan Galatasaray'ın oyuncuları bu sezon sergiledikleri başarılı perfromansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın ardından Hollanda kulüpleri de Aslan'ı takip etmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Takvim'de yer alan habere göre Ajax cephesi, yöneticisi Huntelaar ile gözlemcisini Kayserispor maçını izlemeye gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Hollanda ekibi, başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncular hakkında bol bol not aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 9 gol atarken 6 da asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Yıldız ismin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

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