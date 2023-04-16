TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.
3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, liderliğini de devam ettirdi.
Mücadelede Icardi yaptığı hat-trick'le ön plana çıkarken Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı gol de sosyal medyada sıkça konuşuldu.
Öte yandan Galatasaray'ın oyuncuları bu sezon sergiledikleri başarılı perfromansla Avrupa devlerinin radarına girdi.
Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın ardından Hollanda kulüpleri de Aslan'ı takip etmeye başladı.
Takvim'de yer alan habere göre Ajax cephesi, yöneticisi Huntelaar ile gözlemcisini Kayserispor maçını izlemeye gönderdi.
Hollanda ekibi, başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncular hakkında bol bol not aldı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 9 gol atarken 6 da asist yaptı.
Yıldız ismin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.
2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.
A Milli Takım formasıyla 19 maça çıkan Kerem, bu müsabakalarda 4 gol kaydetti.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Kerem Aktürkoğlu'nun boyu 1.73 cm...