Icardi büyük ses getirdi

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mauro İcardi gollerine devam ediyor. Arjantinli yıldız, Kayseri maçının ilk yarısında biri penaltıdan olmak üzere tam 3 müthiş gol kaydetti. Yetmedi Milot Rashica'ya asist yaptı. 2019-2020 sezonunda 10 gol atan Falcao'dan sonra sarı-kırmızılı takımda çift hanelere ulaşan ilk yabancı, Belhanda'nın ardından ilk yarıda hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Gol ve asisti beraber yaptığı maç sayısında (5) Serie A performansını (4) geride bıraktı. Kayseri karşısında yaptığı şov dünya basınında da yankılandı. AS gazetesinin Güney Amerika edisyonu, İcardi için, Galatasaray'ın 'başrol oyuncusu' yorumu yaptı. Ole gazetesi; "Şampiyonluğa giden bir takımın harika figürü" ifadesini kullandı. RMC Sport, "Galatasaray, İcardi'nin 39 dakikada yaptığı hat-trick ile kazandı", Sky Italia, "İcardi, Türkiye'deki ilk hattrickini yaptı" La Gazetta ise "Galatasaray abartı. Mauro İcardi'nin hat-trick'i ile 6-0 kazandı" başlıklarıyla çıktı.

GAZA BASILACAK

Galatasaray, etkili performansıyla yeniden tüm dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Mauro İcardi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, her fırsatta kalmak istediğini söyleyen yıldız için, önünüzdeki günlerde PSG ile masaya oturacak.

Galatasaray forması altında bu sezon 18 maça çıkan İcardi, 13 gol, 8 asistlik performansa ulaştı.