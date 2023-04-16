Haberler Galatasaray Icardi büyük ses getirdi

Icardi büyük ses getirdi

Ajantinli yıldız, dünya basınını da salladı. 45 dakikada 3 gol atıp bir de asist yapan oyuncu için Ole gazetesi, “Galatasaray’ın harika figürü” ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
Icardi büyük ses getirdi

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mauro İcardi gollerine devam ediyor. Arjantinli yıldız, Kayseri maçının ilk yarısında biri penaltıdan olmak üzere tam 3 müthiş gol kaydetti. Yetmedi Milot Rashica'ya asist yaptı. 2019-2020 sezonunda 10 gol atan Falcao'dan sonra sarı-kırmızılı takımda çift hanelere ulaşan ilk yabancı, Belhanda'nın ardından ilk yarıda hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Gol ve asisti beraber yaptığı maç sayısında (5) Serie A performansını (4) geride bıraktı. Kayseri karşısında yaptığı şov dünya basınında da yankılandı. AS gazetesinin Güney Amerika edisyonu, İcardi için, Galatasaray'ın 'başrol oyuncusu' yorumu yaptı. Ole gazetesi; "Şampiyonluğa giden bir takımın harika figürü" ifadesini kullandı. RMC Sport, "Galatasaray, İcardi'nin 39 dakikada yaptığı hat-trick ile kazandı", Sky Italia, "İcardi, Türkiye'deki ilk hattrickini yaptı" La Gazetta ise "Galatasaray abartı. Mauro İcardi'nin hat-trick'i ile 6-0 kazandı" başlıklarıyla çıktı.

GAZA BASILACAK

Galatasaray, etkili performansıyla yeniden tüm dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Mauro İcardi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, her fırsatta kalmak istediğini söyleyen yıldız için, önünüzdeki günlerde PSG ile masaya oturacak.

Galatasaray forması altında bu sezon 18 maça çıkan İcardi, 13 gol, 8 asistlik performansa ulaştı.

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