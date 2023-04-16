G.saray’ın son teknoloji harikası Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'ın teknolojik atılımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Teknolojinin spor alanındaki gelişmelerini yakından takip eden Cimbom, bu doğrultuda Avrupa'nın önemli kulüplerinin kullandığı zıplayan barajı futbol takımının antrenmanlarında kullanmaya başladı. Rakip takımdaki oyuncuların boylarına göre ayarlanabilen baraj aynı zamanda otomatik olarak zıplayabiliyor ve futbolculara maç pratiğini bire bir yaşatabiliyor. Bu doğrultuda bol bol frikik çalışması yapan Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşısında mükemmel bir frikik golüne imza attı..