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Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6 golle geçerek liderliğini perçinleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcular Mauro Icardi ve Milot Rashica'dan taraftarları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 10:35
Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Taraftarı önünde aldığı farklı galibiyetle moral depolayan sarı-kırmızılılarda bir yandan gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın geleceği merak konusu...

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Kayserispor'u 6-0 yenerek şampiyonluk yolunda net bir mesaj veren ve büyük moral bulan Galatasaray'da performanslarıyla dikkat çeken Icardi ve Rashica'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

GALATASARAY'DA KALMAYA KARARLILAR

Kayseri maçında hat-trick yapan ve ligde 12 gol, 7 asistlik bir istatistiğe ulaşan Icardi ile beraber yine bu sezonun flaş isimlerinden Rashica'nın kiralık olarak forma giydikleri sarı-kırmızılı kalmaya kararlı oldukları belirtildi.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

TİMUR VE BURUK İLE GÖRÜŞTÜLER

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile görüşen iki oyuncu da kariyerlerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmek istediklerini söyledi.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

İki futbolcu ile ilgili en önemli durumun, futbolcuların vereceği karar olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar bu durumun bonservis pazarlığında ellerini güçlendireceğini planlıyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10-12 milyon Euro arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, yine Rashica için ise Norwich City'ye 5-6 milyon Euro arasında bir ücret önereceği vurgulandı.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Ancak Icardi'nin yıllık maaşı, Galatasaray standartlarının üzerinde...

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Arjantinli oyuncunun garanti ücretinin bu sezon 6 milyon 750 bin Euro olduğu açıklanmıştı.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Sarı-kırmızlılar, Icardi'nin maaşının sadece 750 bin Euro'luk kısmını ödüyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Rashica ise net 1.5 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Diğer taraftan sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan Mertens de önümüzdeki sezon Galatasaray forması giymeye devam edecek.

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