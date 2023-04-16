Galatasaray'a büyük müjde! Icardi ve Rashica...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 6-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Liderliğini sürdüren Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo kaydetti.
Taraftarı önünde aldığı farklı galibiyetle moral depolayan sarı-kırmızılılarda bir yandan gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın geleceği merak konusu...
Kayserispor'u 6-0 yenerek şampiyonluk yolunda net bir mesaj veren ve büyük moral bulan Galatasaray'da performanslarıyla dikkat çeken Icardi ve Rashica'dan müjdeli haber geldi.
GALATASARAY'DA KALMAYA KARARLILAR
Kayseri maçında hat-trick yapan ve ligde 12 gol, 7 asistlik bir istatistiğe ulaşan Icardi ile beraber yine bu sezonun flaş isimlerinden Rashica'nın kiralık olarak forma giydikleri sarı-kırmızılı kalmaya kararlı oldukları belirtildi.
TİMUR VE BURUK İLE GÖRÜŞTÜLER
Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile görüşen iki oyuncu da kariyerlerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmek istediklerini söyledi.
İki futbolcu ile ilgili en önemli durumun, futbolcuların vereceği karar olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar bu durumun bonservis pazarlığında ellerini güçlendireceğini planlıyor.
Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10-12 milyon Euro arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, yine Rashica için ise Norwich City'ye 5-6 milyon Euro arasında bir ücret önereceği vurgulandı.
Ancak Icardi'nin yıllık maaşı, Galatasaray standartlarının üzerinde...
Arjantinli oyuncunun garanti ücretinin bu sezon 6 milyon 750 bin Euro olduğu açıklanmıştı.
Sarı-kırmızlılar, Icardi'nin maaşının sadece 750 bin Euro'luk kısmını ödüyor.
Rashica ise net 1.5 milyon Euro kazanıyor.
Diğer taraftan sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan Mertens de önümüzdeki sezon Galatasaray forması giymeye devam edecek.