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GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Zaniolo'nun performansı dikkat çekiyor. Yıldız ismi gündemine alan Milan ise B planını belirledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 15:23
GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Sarı-kırmızılıların gollerinden birini de devre arasında takıma katılan Nicolo Zaniolo kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Oldukça şık bir gole imzasını atan İtalyan yıldız, Avrupa kulüplerinin gündeminde...

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Zaniolo'yu yakından takip eden ve teklif yapmaya hazırlanan Milan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Calcio Style'da yer alan habere göre Milan, Zaniolo'yu kadrosuna katamama ihtimaline karşı yıldız ismin alternatifini belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Milano temsilcisinin listesine Villarreal forması giyen Samuel Chukwueze'yi dahil ettiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Chukwueze'nin, Hollandalı eski yıldız Arjen Robben'i çağrıştırdığı için "Nijeryalı Robben" lakabıyla anıldığına vurgu yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 5 gol atarken 4 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç futbolcusu, 1.90 cm boyunda...

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