GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın B planı hazır! Zaniolo'nun yerine Samuel Chukwueze

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-kırmızılıların gollerinden birini de devre arasında takıma katılan Nicolo Zaniolo kaydetti.
Oldukça şık bir gole imzasını atan İtalyan yıldız, Avrupa kulüplerinin gündeminde...
Zaniolo'yu yakından takip eden ve teklif yapmaya hazırlanan Milan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Calcio Style'da yer alan habere göre Milan, Zaniolo'yu kadrosuna katamama ihtimaline karşı yıldız ismin alternatifini belirledi.
Milano temsilcisinin listesine Villarreal forması giyen Samuel Chukwueze'yi dahil ettiği bildirildi.
Chukwueze'nin, Hollandalı eski yıldız Arjen Robben'i çağrıştırdığı için "Nijeryalı Robben" lakabıyla anıldığına vurgu yapıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 5 gol atarken 4 de asist yaptı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç futbolcusu, 1.90 cm boyunda...
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 30 milyon euro...