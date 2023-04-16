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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0 yendi. Mücadelede 3 gol birden atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, kameralara 3'ü işaret ederek sevinmişti. Başarılı oyuncunun bu sevincindeki gerçek ortaya çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 16:56
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Müsabakada biri penaltıdan olmak üzere 3 kez meşin yuvarlağı filelere yollayan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Mauro Icardi, 2019-2020 sezonunda 10 gol atan Radamel Falcao'dan sonra sarı-kırmızılı takımda ligde çift hanelere ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Mauro Icardi, golleri ile coşarken Kayseri karşısında yaptığı 3 işareti hat-trick mesajı olarak algılanmıştı. Ancak gerçek çok farklı...

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre Wanda Nara ile barışan ve milli arada Arjantin'e giderek eşiyle TV programına katılıp jest yapan yıldız oyuncunun, gollerinin ardından yaptığının 'üç' değil Wanda Nara'nın baş harfi olan 'W' olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Icardi'nin Kayserispor karşısında 45 dakikada 3 gol atıp 1 asist yapması ülkesi Arjantin'de de büyük yankı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Ole gazetesi, 'Yaşasın aşk' manşetini atarken, Arjantin medyası yakın geçmişte eşi Wanda Nara ile ayrılma noktasına gelen Icardi'nin özel hayatındaki tüm sorunları geride bıraktığını ve Buenos Aires'te MasterChef programına katılarak Wanda'ya olan sevgisini bu destekle ifade ettiğini okuyucularına duyurdu.

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