GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre Wanda Nara ile barışan ve milli arada Arjantin'e giderek eşiyle TV programına katılıp jest yapan yıldız oyuncunun, gollerinin ardından yaptığının 'üç' değil Wanda Nara'nın baş harfi olan 'W' olduğu öğrenildi.