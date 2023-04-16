GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin sevincindeki gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u farklı bir skorla mağlup etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u farklı bir skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 6-0 yendi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Yukatel Kayserispor maçında "hat-trick" yaptı.
Müsabakada biri penaltıdan olmak üzere 3 kez meşin yuvarlağı filelere yollayan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 12'ye çıkardı.
Mauro Icardi, 2019-2020 sezonunda 10 gol atan Radamel Falcao'dan sonra sarı-kırmızılı takımda ligde çift hanelere ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
Mauro Icardi, golleri ile coşarken Kayseri karşısında yaptığı 3 işareti hat-trick mesajı olarak algılanmıştı. Ancak gerçek çok farklı...
Sabah'ta yer alan habere göre Wanda Nara ile barışan ve milli arada Arjantin'e giderek eşiyle TV programına katılıp jest yapan yıldız oyuncunun, gollerinin ardından yaptığının 'üç' değil Wanda Nara'nın baş harfi olan 'W' olduğu öğrenildi.
Icardi'nin Kayserispor karşısında 45 dakikada 3 gol atıp 1 asist yapması ülkesi Arjantin'de de büyük yankı buldu.
Ole gazetesi, 'Yaşasın aşk' manşetini atarken, Arjantin medyası yakın geçmişte eşi Wanda Nara ile ayrılma noktasına gelen Icardi'nin özel hayatındaki tüm sorunları geride bıraktığını ve Buenos Aires'te MasterChef programına katılarak Wanda'ya olan sevgisini bu destekle ifade ettiğini okuyucularına duyurdu.