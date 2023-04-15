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Okan Buruk: Ana rekor şampiyonluk!

“Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Okan Buruk: Ana rekor şampiyonluk!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırdıkları rekorlara değil, şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi. Okan Buruk şunları söyledi: "11'e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11'e 10'dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Doğru bir galibiyet oldu. Kayserispor gibi oyun olarak güçlü takımı 6-0'la geçmek ciddi bir başarı."

ARKAMIZA BAKMAK İSTEMİYORUZ
Şampıyonluğa maç maç gittiklerini belirten başarılı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz.

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