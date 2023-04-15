Nicolo Zaniolo Galatasaray tarihine geçti!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ve Kayserispor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar 71 dakikada rakibine 6 gol attı.
Mauro Icardi hat-trick yaparken, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo da fileleri sarstı.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ve Kayserispor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar 71 dakikada rakibine 6 gol attı.
Mauro Icardi hat-trick yaparken, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo da fileleri sarstı.
Galatasaray'ın evinde çıktığı ilk 3 maçta da gol atan Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Opta verilerine göre İtalyan oyuncu Mostafa Mohamed'den (Şubat 2021) bu yana Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.
ZANIOLO BU SEZON NE YAPTI?
İtalyan oyuncu bu sezon toplamda 5 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise 3 gol kaydetti.
Zaniolo bu maçlarda 43 dakikada bir gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun Galatasaray ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İtalyan yıldızının gol sevinci ise dikkat çekiciydi.