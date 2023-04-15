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Nicolo Zaniolo Galatasaray tarihine geçti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 yendi. Mücadele sarı-kırmızılı takım adına gol atan Zaniolo, tarihe geçti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 09:41
Nicolo Zaniolo Galatasaray tarihine geçti!

Galatasaray'ın evinde çıktığı ilk 3 maçta da gol atan Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tarihine geçti!

Opta verilerine göre İtalyan oyuncu Mostafa Mohamed'den (Şubat 2021) bu yana Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tarihine geçti!

ZANIOLO BU SEZON NE YAPTI?

İtalyan oyuncu bu sezon toplamda 5 maça çıktı.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tarihine geçti!

23 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise 3 gol kaydetti.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tarihine geçti!

Zaniolo bu maçlarda 43 dakikada bir gol kaydetti.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tarihine geçti!

Yıldız futbolcunun Galatasaray ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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