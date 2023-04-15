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Galatasaray'da kasa doldu! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin devam eden Galatasaray'da taraftarlar hem tribünleri hem de kulübün kasasını doldurdu. İşte kasaya giren rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da kasa doldu! İşte o rakam

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarlar da takımlarına büyük bir coşkuyla destek vermeye devam ediyor.

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Galatasaray'da kasa doldu! İşte o rakam

İstisnasız her maçta tribünleri tam kapasite dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, takıma güç verirken kulübün kasasını da dolduruyor.

Galatasaray'da kasa doldu! İşte o rakam

Sezon başında 40 bin kombine satan Galatasaray, 200 milyon TL üzerinde parayı kasa koymuştu.

Galatasaray'da kasa doldu! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı kulüp, Nef Stadyumu'nda oynanacak son 5 maça özel sınırlı sayıda paket bileti hafta içinde satışa sunmuştu.

Galatasaray'da kasa doldu! İşte o rakam

Sabah'ın haberine göre; taraftarlar 5 maçlık biletlere büyük ilgi gösterdi ve 15 milyon TL sıcak para girişi sağlandı.

Galatasaray'da kasa doldu! İşte o rakam

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEDİLER

Aslantepe'de dün 42 bin 379 taraftar tribünde yerini aldı ve Kayserispor karşısında büyük bir coşkuyla takımlarını 90 dakika boyunca destekledi.

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