Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

LİSANS EĞİTİMİ SÜRÜYOR

Arda Turan, şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen, UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitim alıyor.