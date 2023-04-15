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Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile adım atan Arda Turan, yeni görevine hızlı bir giriş yaptı. Takımla ilk antrenmanına çıkan genç hoca, kalan haftalarda Süper Lig bileti için yarışacak. İstanbul ekibiyle 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Turan, transferde de hedeflerini belirledi. İlk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanan Turan, yıldız ismi gözüne kestirdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 13:13
Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Futbolculuk kariyerine Galatasaray'da son veren Arda Turan, yoluna teknik direktör olarak devam ediyor.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

36 yaşındaki genç teknik adam, 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Galatasaray'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Arda Turan, Eyüpspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

LİSANS EĞİTİMİ SÜRÜYOR
Arda Turan, şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen, UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitim alıyor.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

İLK TRANSFER GALATASARAY'DAN!
Sabah'ın haberine göre Arda Turan, Eyüpspor'daki ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanıyor.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

YUNUS AKGÜN BOMBASI!
Turan, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadroya dahil etmeyi planlıyor.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yunus Akgün'ün, Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde bu transfere sıcak bakacağı belirtildi.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistle oynadı.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Genç oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

A Milli Takım'da 5 karşılaşmada sahaya çıkan Yunus, 1 gollük katkı verdi.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

2020 yılında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim...

Galatasaray'a döndükten sonra kadro derinliğinde forma şansı bulmakta zorluk yaşadı.

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