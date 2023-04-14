Haberler Galatasaray Yeniden Pulisic

Yeniden Pulisic

Chelsea’nin gözden çıkardığı ABD’li futbolcu G.Saray’ın gündeminde

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Yeniden Pulisic
Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Football London'un haberine göre; yeniden yapılanma içine giren Chelsea, Christian Pulisic'in sezon sonunda ayrılmasına izin verilecek. 24 yaşındaki sağ kanat devre arasında sarıkırmızılı takımın gündeminde yer almıştı. Ayrıca Manchester United ve Newcastle'ın ilgi odağı oldu. ABD'li sağ kanadın, sözleşmesi gelecek sezon bitiyor ve Chelsea, gelecek tekliflere göre karar verecek. Galatasaray'ın de yeniden Pulisic için devreye girmesi bekleniyor.
DİĞER
İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak güzelliğiyle hayran bıraktı!
Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar
G.Saray'da Icardi operasyonu!
F.Bahçe'de Zajc görüşme odasına!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan yeniden devrede! Chelsea izin verdi
G.Saray'da Icardi operasyonu!
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan yeniden devrede! Chelsea izin verdi Aslan yeniden devrede! Chelsea izin verdi 08:45
Usta kalem duyurdu! "Takımdan ayrılacağı sır değil" Usta kalem duyurdu! "Takımdan ayrılacağı sır değil" 08:05
Flaş Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere" Flaş Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere" 07:35
İzmir derbisini Altınordu aldı İzmir derbisini Altınordu aldı 01:17
Final bileti Vakıf’ın Final bileti Vakıf’ın 01:16
Fenerbahçe Beko play-off'ta Fenerbahçe Beko play-off'ta 01:13
Daha Eski
F.Bahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek F.Bahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek 00:47
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:47
PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! 00:47
F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse... F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse... 00:47
Vakıfbank finalde! Vakıfbank finalde! 00:47
G.Saray genç yıldızla görüşmelere başladı G.Saray genç yıldızla görüşmelere başladı 00:47