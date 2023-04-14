Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Football London'un haberine göre; yeniden yapılanma içine giren Chelsea, Christian Pulisic'in sezon sonunda ayrılmasına izin verilecek. 24 yaşındaki sağ kanat devre arasında sarıkırmızılı takımın gündeminde yer almıştı. Ayrıca Manchester United ve Newcastle'ın ilgi odağı oldu. ABD'li sağ kanadın, sözleşmesi gelecek sezon bitiyor ve Chelsea, gelecek tekliflere göre karar verecek. Galatasaray'ın de yeniden Pulisic için devreye girmesi bekleniyor.