GALATASARAY HABERİ: Cimbom rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de lider Galatasaray 29. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde üç puan için mücadele edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'ın 'bay' geçtiği önceki hafta en yakın rakibi Fenerbahçe kazanarak puan farkını 6'ya düşürdü. Sarı-lacivertli takımla arasındaki farkı yeniden 9'a çıkarmak isteyen Aslan, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki 14 maçlık galibiyet serisini Konyaspor deplasmanında bırakan Galatasaray, Adana Demirspor maçını kazanarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı takım, bugün evinde konuk edeceği Kayserispor'u da yenerek yeni bir seri tutturmak istiyor. Ayrıca ilk yarıdaki yenilginin de rövanşını alma peşinde... Ancak çok da kolay olmayacak. Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu sezon dolu tribünlere oynayan ve taraftarıyla bütünleşen Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, Ankaragücü, Hatayspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı. Kayseri karşısında da tribünlerin dolması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Mertens, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Hosseini, Kolovetsios, Gökhan, Kemen, Mensah, Emrah, Thiam, Cardoso, Gavranovic.