Manu da peşinde

Sacha Boey'in her geçen gün talipleri artıyor. Alman basını, oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan genç yıldızı Manchester United'ın da izlediğini yazdı. Haberde, İngiliz devinin Galatasaray'a Boey'un durumunu sorduğu ancak herhangi bir resmi görüşme veya teklif yapılmadığı belirtildi. Cimbom, Fransız sağ bek için 20 milyon euro civarında bonservis bekliyor.
Sacha Boey'in her geçen gün talipleri artıyor. Alman basını, oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan genç yıldızı Manchester United'ın da izlediğini yazdı. Haberde, İngiliz devinin Galatasaray'a Boey'un durumunu sorduğu ancak herhangi bir resmi görüşme veya teklif yapılmadığı belirtildi. Cimbom, Fransız sağ bek için 20 milyon euro civarında bonservis bekliyor.