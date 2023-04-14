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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Kayserispor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Puan kaybetmesini beklediğimiz takım..."

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından ise Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 23:18 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 23:22
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Kayserispor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Puan kaybetmesini beklediğimiz takım..."

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibini 6-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Kendi oyunumuzu oynadık. Sezon başından beri oynamak istediğimiz oyun, belli aralıklarla böyle oynadık. 11'e 11 daha iyi oynuyorduk. Her şeyi doğru yaptık. Taraftarımız da bizim oyun gücümüzü arttırıyor. Takımı arkadan itiyorlar. Sonuca bakmadan oynadık.

11'e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11'e 10'dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Kaçırdığımız goller var. Doğru bir galibiyet oldu. Kayserispor gibi oyun olarak güçlü takımı 6-0'la geçmek ciddi bir başarı. Alanyaspor maçına hazırlanacağız.

Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Hep şampiyonluk üzerine odaklandık! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz.

Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok. Bizim ana amacımız kazanmak, kazandığımızda zaten şampiyonluğa ulaşıyoruz.

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