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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde ise sarı kırmızılıların hocası Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 20:07 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 20:15
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek. Maç öncesi sarı kırmızlılarda Okan Buruk karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Okan Buruk'un zirve yarışında yer aldıkları Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Zemin harika. Ligin en çok stadı dolduran taraftarı yine yerini alacak. Takım olarak birinciyiz. Kazanmak istiyoruz. Kayserispor formda, güçlü ofansif 11 ile çıkacaklar. Biz de iyi 11 ile sahadayız. Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın ufak ağrıları var.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını açmak istiyoruz.

Herkesin oynayabileceği geniş bir kadromuz var. 21 kişilik kadroyu yaparken bile zorlanıyoruz. Bugün Kazımcan yok ama bir sonraki maçta 11'de olabilir. Tüm oyuncularımıza, gençlerimize güveniyoruz. Sadece başlayan değil, devam eden 11 de önemli.

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