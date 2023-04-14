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GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kritik maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saati, kanalı gibi bilgileri araştırıyor. Öte yandan müsabakanın hakemi, VAR hakemi, ilk 11'leri de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:26 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:46
GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Kritik 3 puan için mücadele edecek olan iki ekibin maçında Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri araştırılıyor. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0'lık galip ayrıldı.

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.

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