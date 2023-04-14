Haberler Galatasaray GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kritik maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saati, kanalı gibi bilgileri araştırıyor. Öte yandan müsabakanın hakemi, VAR hakemi, muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:11
GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Kritik 3 puan için mücadele edecek olan iki ekibin maçında Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 63 puan aldı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 44 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray, ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0'lık galip ayrıldı.

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın durumu yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 29. hafta Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri
Songül Karlı yine kestirdi işte son hali! Anbean paylaşmıştı! Estetik için bir kez daha bıçak altına yatan Songül Karlı'nın bu hali...
Arda Turan imzayı attı!
F.Bahçe ve Jesus transferde bin pişman!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!
G.Saray-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da Leke James şoku! Sivasspor'da Leke James şoku! 14:44
İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldızı izleyecek! İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldızı izleyecek! 14:38
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? 14:36
Yürüyebilmek için başladı! Türkiye şampiyonu oldu Yürüyebilmek için başladı! Türkiye şampiyonu oldu 13:54
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor! Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor! 13:31
1. Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı! 1. Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı! 12:33
Daha Eski
G.Saray-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! 12:18
Arda Turan o takımın başına geçiyor! Arda Turan o takımın başına geçiyor! 12:18
Fenerbahçe - Famila Schio maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Famila Schio maçı saat kaçta? 12:15
Ronaldo'nun takımı Al Nassr'dan Türk hocaya kanca! Ronaldo'nun takımı Al Nassr'dan Türk hocaya kanca! 12:14
G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? 11:54
Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta? 11:46