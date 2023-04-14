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Galatasaray'da kalacak mı? Mauro Icardi açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0'la geçen Galatasaray'da hat-trick ile yıldızlaşan Mauro Icardi maç sonunda açıklamalarda bulundu.Takımda kalacak mı sorusuyla da alakalı olarak, "Geleceğim hakkında muhakkak bir konuşma yaparız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 23:13
Galatasaray'da kalacak mı? Mauro Icardi açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0'la geçen Galatasaray'da hat-trick ile yıldızlaşan Mauro Icardi maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, "Galatasaray formasıyla ilk defa hat-trick yaptım. Takımın, kupadan elendikten sonra reaksiyon göstermesi önemliydi. O yüzden bugün ekstra mutluyum.

Sezonun bitmesine daha çok maç var. Son maçımızdan sonra, başkanımız ve yöneticilerimizle geleceğim hakkında muhakkak bir konuşma yaparız.

Biz geldiğimizde, bir sezonu bitirelim sonra konuşalım diye anlaşmıştık. Sezon sonunda yönetimle oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.

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