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Galatasaray Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 21:20
Galatasaray Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor.

Sarı kırmızılılar mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kayserispor maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0'lık galip ayrıldı.

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.

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