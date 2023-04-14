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GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi yaşanıyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcü için PSG ile temaslarda bulunan sarı-kırmızılılara transferde dev bir rakip çıktı. İtalyan devi, Mauro Icardi'yi transferde liste başı yaptı. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 17:50
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi kısa sürede takıma adapte oldu.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Performansı ve skora katkısıyla dikkat çeken Arjantinli yıldız, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı veren Icardi, futboluyla dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi'nin takımdaki geleceği merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Performansını yükselten Icardi, transferin de gözdesi konumuna geldi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Avrupa'nın önemli kulüpleri, yıldız oyuncunun peşine düştü.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Bu takımlardan en ciddi olanı ise İtalyan kulübü Juventus.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Çizme basınından calcionow'un haberine göre; Mauro Icardi yaz transfer döneminde Serie A ekibi Juventus'un önemli bir hedefi olacak.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın da İtalya'ya dönmeye ilgi duyması, Icardi için bir tercih sebebi olabileceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

VLAHOVIC'IN YERİNE ICARDI!
Söz konusu haberde; Dusan Vlahovic'in Juventus'ta bekleneni veremediği ve ayrılmasının gündeme geldiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Vlahovic'in olası ayrılığını göz önünde bulunduran Juventus yönetiminin, Mauro Icardi'yi liste başı yaptığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Juventus'a uyum sağlayamayan Vlahovic'e önemli talipler var. Real Madrid ve İngiltere Premier Lig'den bazı takımlar genç oyuncuyu transfer listesinde tutuyor.

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