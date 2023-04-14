GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Böyle duyurdular

Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi kısa sürede takıma adapte oldu.
Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi kısa sürede takıma adapte oldu.
Performansı ve skora katkısıyla dikkat çeken Arjantinli yıldız, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı veren Icardi, futboluyla dikkat çekiyor.
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi'nin takımdaki geleceği merak ediliyor.
Performansını yükselten Icardi, transferin de gözdesi konumuna geldi.
Avrupa'nın önemli kulüpleri, yıldız oyuncunun peşine düştü.
Bu takımlardan en ciddi olanı ise İtalyan kulübü Juventus.
Çizme basınından calcionow'un haberine göre; Mauro Icardi yaz transfer döneminde Serie A ekibi Juventus'un önemli bir hedefi olacak.
Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın da İtalya'ya dönmeye ilgi duyması, Icardi için bir tercih sebebi olabileceği kaydedildi.
VLAHOVIC'IN YERİNE ICARDI!
Söz konusu haberde; Dusan Vlahovic'in Juventus'ta bekleneni veremediği ve ayrılmasının gündeme geldiği ifade edildi.
Vlahovic'in olası ayrılığını göz önünde bulunduran Juventus yönetiminin, Mauro Icardi'yi liste başı yaptığı belirtildi.
Juventus'a uyum sağlayamayan Vlahovic'e önemli talipler var. Real Madrid ve İngiltere Premier Lig'den bazı takımlar genç oyuncuyu transfer listesinde tutuyor.
En az 70 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi olan Juventus yönetimi, bu talebin karşılanması durumunda ayrılığa izin verecek.
İtalyan devi, söz konusu bir veda durumunda yaz transfer döneminde Icardi için harekete geçecek.