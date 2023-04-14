Aslan'a 3 yıldız geliyor

Cimbom yaz transfer döneminde yine çok ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. G.Saray üç farklı mevki için şimdiden üç yıldızın peşine düştü. Hedefteki isimler şunlar:

MOUSSA DEMBELE

Eğer İcardi'nin bonservisi alınamazsa 26 yaşındaki Dembele transfer edilecek. Fransız golcünün Lyon'la mukavelesi bu sezon sona eriyor.

NABY KEITA

G.Saray, Torreira ile yolların ayrılması ihtimaline karşı Liverpool'lu Keita'yı gündeme aldı. 28 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu sezon sonunda takımından ayrılacak

GRIMALDO

Benfica'nın 27 yaşındaki sol bekinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İspanyol yıldız Okan Buruk'un özellikle istediği isimler arasında.