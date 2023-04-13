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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dominik Livakovic için G.Saray açıklaması: Satış bedeli çok düşük!

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası için kaleci arayışları devam ederken gündeme gelen ilk isim Hırvat Dominik Livakovic oldu... İşte detaylar... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dominik Livakovic için G.Saray açıklaması: Satış bedeli çok düşük!

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Galatasaray'ın Muslera sonrası için kaleci arayışları devam ederken gündemdeki ilk isim Dominik Livakovic...

Hırvat kalecinin bir yıl sözleşmesi kaldı ve sarıkırmızılı ekiple birlikte Villarreal ve Real Sociedad da kendisiyle ilgileniyor. Bu durum, Dinamo Zagreb'in eski teknik direktörü Ante Cacic'e sorulurken "1958'den beri sahip olduğumuz en iyi kaleci. Gordan İrovic'ten beri... Türkiye maçında harika kurtarışlar yaptı. Ama zaten hep böyle oynuyor. Daha da iyi olacak. Bunu zaten defalarca söyledim. Satış bedelinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. 10 milyon euro'dan daha azının kabul edilmesi söz konusu bile değil" açıklaması yaptı.

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