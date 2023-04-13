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Hatalardan etkilendik

Maçlarda hatalar üst üste gelince futbolcuların etkilendiğini belirten Okan Buruk, “Bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna odaklanmak istiyoruz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Hatalardan etkilendik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında 6 puanlık avantajları olduğunu belirterek, "Bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz 'puan kaybetsin' diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil, kazanacak takımız" dedi. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte gazetecilerle iftarda buluşan Buruk, hakem hatalarının futbolcular üzerinde etkilerinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hatalar üst üste gelince futbolcular da bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir" diye konuştu.

Açıklama beklemiyordum

MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, " Pozisyonlarda haklı olduğumuzu söylemeleri güzel. Açıkçası bir açıklama beklemiyordum. Açıklama olunca sevindim, hoşuma gitti" dedi.

KAZANACAĞIZ

Erden Timur ile birlikte muhabirlerle iftar davetinde bir araya gelen Buruk, şampiyonluk yarışı hakkında, "Şu anda 6 puan öndeyiz. Bu önemli bir avantaj. Tabii ki bütün maçları kazanmak zorundayız. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz" dedi.

F.Bahçe'yi ezberliyoruz

F.BAHÇE-BEŞIKTAŞ derbisini izlemeye gitmemesinin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Her hafta biz Fenerbahçe'yi ezberliyoruz, onlar da bizi ezberliyor. Birbirimizi yakından takip ediyoruz. Puan farkı yakın gittiği için herkes birbirinin puan kaybetmesini bekliyor. Kendi takımım kadar Fenerbahçe'yi de tanıyorum" diye konuştu.

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