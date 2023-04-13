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Galatasaray'la uğraşıyorlar!

Özbek: Rakiplerimiz bizimle uğraşıyor. Şimdi sıkı bir mücadele zamanı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'la uğraşıyorlar!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de başarılı oldukları için rakiplerinin saha dışında kendileriyle uğraştığını ileri sürdü.

Divan Kurulu'nda konuşan ve kendilerine karşı tutumu yadırgamadıklarını belirten Özbek, "Her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde, rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı tutumları var. Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi tüm Galatasaraylılar adına veriyoruz." diye konuştu. Camiadan destek isteyen Başkan, "Bu mücadeleyi yaparken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. Rakiplerimiz, futbolun sahada oynanması dışında Galatasaray'ın her şeyi ile uğraşmaya başladı. Birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparsa yapsın boşuna" diye konuştu.

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