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Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 10:08
Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Sahasındaki son 9 lig maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

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