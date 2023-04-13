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GALATASARAY KAYSERİSPOR CANLI İZLE Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta müsabakasında lider Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, Çağdaş Atan'ın formda Kayserispor'unu yenerek liderlik koltuğunda kritik 3 puanı almak istiyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:40 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:50
GALATASARAY KAYSERİSPOR CANLI İZLE Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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