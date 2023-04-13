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GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında Antalyaspor'a kiraladığı Luyindama'nın geleceği ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 09:37
GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

Galatasaray, 2021'de Christian Luyindama'nın sözleşmesini Taylan ve İsmail Çipe ile beraber uzatmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

Sözleşme imzaladıktan sonra sezonu Al Tawoon'da tamamlayan Kongolu stoper bu sezon Antalyaspor'a kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

Kerem Aktürkoğlu'nun 4 katına yakın (1 milyon 450 bin euro) kazanan Luyindama 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?

8 Ocak 1994 tarihinde Zaire'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

Profesyonel futbol kariyerine DC Motema Pembe takımında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

TP Mazembe, Standard Liege, Galatasaray, Taawon ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

29 yaşındaki Luyindama, 1.91 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

Tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama Aslan'a geri dönüyor!

Galatasaray formasıyla 79 maça çıkan Christian Luyindama, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

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