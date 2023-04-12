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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşılmasıyla birlikte transfer iddiaları arttı. Sarı-kırmızılılarda taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcuya İngiltere Premier Lig devi Manchester United talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 16:37 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 16:43
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Süper Lig'de 28 hafta sonucunda topladığı 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Sarı-kırmızılılarda sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Cimbom, önümüzdeki transfer dönemini de hareketli geçirecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları bu doğrultuda şekilleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Icardi, Mertens, Zaniolo ve Torreira kalitesindeki yıldızları transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, birkaç oyuncusuyla da yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Hızlı bir transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Sacha Boey oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Sezon başında kamp kadrosuna dahil edilmeyen 22 yaşındaki sağ bek, Leo Dubois'nın sakatlanması sonrası kadroya alınmış ve formayı bir daha kaptırmamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Boey, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'e özel röportaj vermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

"ARTIK BİR ADIM ATMANIN ZAMANI GELDİ"

Fransız futbolcu, "Türkiye'de iniş ve çıkışı çok net yaşadım ama artık istikrarlıyım. Sanırım artık bir adım atmanın zamanı geldi ama neler olacağını görmek için sezon sonunun gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak transfer sinyali vermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

MANCHESTER UNITED DA TALİP OLDU

Alman basını, Manchester United'ın Sacha Boey'a talip olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

İngiliz devinin Galatasaray'a Boey'un durumunu sorduğu ancak herhangi bir resmi görüşme veya teklif yapılmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Haberde sarı-kırmızılıların Fransız sağ bek için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Sacha Boey ile Manchester United'ın yanı sıra iki İngiliz kulübü daha ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

ARSENAL VE NEWCASTLE UNITED DA İSTİYOR

Kırmızı Şeytanlar'ın yanı sıra bir diğer İngiliz kulüpleri Arsenal ve Newcastle United da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Fransız sağ bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Boey'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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