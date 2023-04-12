TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Manchester United kancası!

Süper Lig'de 28 hafta sonucunda topladığı 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de 28 hafta sonucunda topladığı 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Cimbom, önümüzdeki transfer dönemini de hareketli geçirecek.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları bu doğrultuda şekilleniyor.
Icardi, Mertens, Zaniolo ve Torreira kalitesindeki yıldızları transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, birkaç oyuncusuyla da yollarını ayıracak.
Hızlı bir transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Sacha Boey oldu.
Sezon başında kamp kadrosuna dahil edilmeyen 22 yaşındaki sağ bek, Leo Dubois'nın sakatlanması sonrası kadroya alınmış ve formayı bir daha kaptırmamıştı.
Boey, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'e özel röportaj vermişti.
"ARTIK BİR ADIM ATMANIN ZAMANI GELDİ"
Fransız futbolcu, "Türkiye'de iniş ve çıkışı çok net yaşadım ama artık istikrarlıyım. Sanırım artık bir adım atmanın zamanı geldi ama neler olacağını görmek için sezon sonunun gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak transfer sinyali vermişti.
Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MANCHESTER UNITED DA TALİP OLDU
Alman basını, Manchester United'ın Sacha Boey'a talip olduğunu yazdı.
İngiliz devinin Galatasaray'a Boey'un durumunu sorduğu ancak herhangi bir resmi görüşme veya teklif yapılmadığı belirtildi.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Haberde sarı-kırmızılıların Fransız sağ bek için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediği aktarıldı.
Sacha Boey ile Manchester United'ın yanı sıra iki İngiliz kulübü daha ilgileniyor.
ARSENAL VE NEWCASTLE UNITED DA İSTİYOR
Kırmızı Şeytanlar'ın yanı sıra bir diğer İngiliz kulüpleri Arsenal ve Newcastle United da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta görev aldı.
Fransız sağ bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Boey'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.
İşte o haber...