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Tek yol var

Galatasaray'ın ‘bay’ geçtiği haftada sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük’ü 2-1 yenerek puan farkını 6’ya düşürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Tek yol var

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Galatasaray'ın 'bay' geçtiği haftada sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 yenerek puan farkını 6'ya düşürdü. Kayserispor'la evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

F.Bahçe'nin farkı 6'ya indirmesi üzerine Buruk oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Kayseri karşısında galibiyetten başka bir sonuç istemediğini söyledi.

Teknik direktör Okan Buruk, olası bir puan kaybında Fenerbahçe'nin farkı daha fazla eritmesini istemiyor. Bu nedenle oyuncularıyla bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Kayseri karşısında galibiyet dışında bir sonucu kabul etmiyorum. Herkes ona göre kendini hazırlasın" diye konuştu.

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