Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sevinci! Resmi siteden açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdürdüğü antrenmanı savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
ABDÜLKERİM TAKIMLA ÇALIŞTI
Kendisi için hazırlanan özel tedavi programı sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın idmanın tamamında takımla beraber çalıştığı ifade edildi.