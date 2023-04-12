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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sevinci! Resmi siteden açıklandı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sevinci yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 20:53
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sevinci! Resmi siteden açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdürdüğü antrenmanı savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

ABDÜLKERİM TAKIMLA ÇALIŞTI
Kendisi için hazırlanan özel tedavi programı sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın idmanın tamamında takımla beraber çalıştığı ifade edildi.

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