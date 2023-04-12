Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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