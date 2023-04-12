Haberler Galatasaray Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta müsabakasında lider Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, Çağdaş Atan'ın formda Kayserispor'unu yenerek liderlik koltuğunda kritik 3 puanı almak istiyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:42 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 11:00
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!
Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu "Onları sil yoksa işinden olursun" Erkek arkadaşı...
Maçta kural hatası var mı? MHK açıkladı
G.Saray'dan Norwich'e Rashica teklifi! İşte o rakam ve Cimbom'un tek şartı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransızlar duyurdu! İşte G.Saray'ın Icardi teklifi
"G.Saray aleyhine yapılan hatalar ödüllendiriliyor"
Kadir Gecesi ne zaman 2023?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? 10:42
İzmir derbisinde Altay ile Altınordu karşılaşacak İzmir derbisinde Altay ile Altınordu karşılaşacak 10:34
Berisha için karar verildi! Berisha için karar verildi! 10:14
Portekizli gazeteci açıkladı! F.Bahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı Portekizli gazeteci açıkladı! F.Bahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı 10:04
Yabancı sınırında Premier Lig modeli geliyor Yabancı sınırında Premier Lig modeli geliyor 09:56
Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 09:39
Daha Eski
Manisa FK - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 09:36
Milan - Napoli maçı saat kaçta? Milan - Napoli maçı saat kaçta? 09:23
"G.Saray aleyhine yapılan hatalar ödüllendiriliyor" "G.Saray aleyhine yapılan hatalar ödüllendiriliyor" 09:15
Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta? 09:12
F.Bahçeli yıldıza şok sözler! "Formasını terlettiği bir maç göremeyecek miyiz?" F.Bahçeli yıldıza şok sözler! "Formasını terlettiği bir maç göremeyecek miyiz?" 09:02
Samsun şampi... Samsun şampi... 01:07