GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Mauro Icardi...

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
Organizasyonda basın mensuplarıyla sohbet eden Okan Buruk, hakem hatalarının futbolcularını etkilediğini belirterek, "Son maç sonrası bir tepki oldu. Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyuncuların da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. İşimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hatalar üst üste gelince futbolcular da bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir. Zaten öyle başarılı olacağız. Biz futbola odaklandığımızda üst üste 14 galibiyet alan bir takımız. Tekrar buna odaklanacağız, dışarıyı düşünmeyeceğiz. Bir daha aynı şeylerin yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Başakşehir maçının son olduğunu düşünüyoruz. Bizim bahaneye değil motivasyona ihtiyacımız var" diye konuştu.
"FUTBOLUMUZU KORUMA İLE YÜCELTME ÜZERİNE MESAJ VERMEMİZ GEREKİYOR"
"Federasyon, hakemler bizim" diyen deneyimli teknik adam, "Galatasaray bu ülkenin önemli bir değeri. Hep ülkemizi ve futbolumuzu koruma ile yüceltme üzerine mesaj vermemiz gerekiyor. Ancak üst üste bir şeyler yaşandığında oyuncular tepki veriyor. Türk futbolu ileri götürmek için hakemlerin de daha iyi seviyeye gelmesi gerekiyor. TFF'nin çalışması var. Bir kötü niyet beklemiyoruz ama bir takımın başına üst üste bir şeyler geldiği zaman ister istemez insanların kafasında bir algı oluşuyor. Bunu takımlar, seyirciler veya medya değil, hakemler oluşturuyor. Onların daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Benzer pozisyonlara farklı kararlar çıkması insanların kafasını karıştırıyor" açıklamasında bulundu.