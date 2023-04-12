Erden Timur: Galatasaray'ın Avrupa'da ve Türkiye'de farklı altyapı kulüpleri olacak

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübü futbolda dünyanın en önemli yetiştiricileri arasına sokmak istediklerini söyledi.

Erden Timur, Nef Stadı'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Projenin hedefiyle ilgili bilgi veren Timur, "Herkes futbolda altyapıyı çok önemli görüyor. Yıllardır farklı farklı hamleler yapıyor. Ancak dünya bambaşka bir yere gitmiş durumda." dedi.

"Vizyonumuz, Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak." diyen Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Strateji olarak orta vadede sadece gelir artırıcı anlamda değil ama dünyada Galatasaray dendiğinde sadece yarışmacı değil dünyanın en önemli geliştirici kulüplerinden biri olarak da adlandırılmak gerekiyor. Sadece yıldızlar değil gençleri de transfer edebilmek için en önemli husus. Scout ekibimizi çok geliştirdik. Farklı genç yetenekler buluyoruz ama Türkiye'ye gelme konusu bir genç için hala soru işareti. Bunu Galatasaray'ın geldiği nokta ile aşmamız gerekiyor. Türkiye Ligi'nin değerini artırmak için neler yapılabileceğini konuşuyoruz ama Galatasaray'ı da bu konuda ayrıştırmamız gerek. Galatasaray yarışmacı bir kulüp ama genel stratejimiz, dünyanın sayılı geliştirici kulüplerinden biri haline gelmek."

Erden Timur, öncelikli hedeflerinin Avrupa Para Ligi'nde ilk 20 arasına girmeleri gerektiğini belirterek, "Amacımız burada da ilk 10'da olmak. Ancak bunu mevcut gelirlerle veya Türkiye'deki potansiyelimizi geliştirerek yapabilmemiz için Türkiye ekonomisinin de ilk 10'a girmesi gerekiyor. Altyapıda ancak diğer kulüplerden daha fazla gelir elde edecek bir yapı oluşturursak bunu ekonomik başarıya çevirebiliriz." diye konuştu.

"YILDA 2 OYUNCU ÇIKARMAK GEREKİYOR"

Erden Timur, hem altyapıdaki sporcu sayısını artıracaklarını hem de altyapı ve pilot kulüplerinin olacağını dile getirdi.

Dünyada hem yarışmacı hem de yetiştirici kulüplerin her sene 20 oyuncu içinden 2'sini A takıma çıkarabildiğini aktaran Timur, "Uluslararası altyapı başarısı bundan 10 yıl önce 2 yılda 1 oyuncuyu A takıma çıkarmaktı. Şimdi artık yılda 2 oyuncu çıkarmak gerekiyor. Bu aslında bir matematik ve sayı oyunu. 20 kişilik taban 200'e çıkarıp, bunun içinden 20 kişiyi bulmaya çalışıyorsunuz. Bizim amacımız bu. Geliştireceğimiz veya A takıma sokacağımız 20 kişiyi bulmak için en temel sıkıntı uzun atlama durumu. Yetenekli ve Galatasaray seviyesinde olmayan oyuncunun birkaç sene deneyim kazanması ve süre alması gerekiyor. Hem 20 potansiyeli 200'e artıracağız hem de Galatasaray'ın farklı altyapı kulüpleri ve bu futbolcuları oynatacak diğer kulüplerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"HER BÖLGEDE TAKIMLARIMIZ OLACAK"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, belirledikleri bölgelerde yeni futbol kulüpleri alacaklarını ve farklı iş birlikleri yapacaklarını dile getirdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden kulüplerle ortaklıklar kuracaklarını vurgulayan Timur, "Genç futbolcuların A takım potansiyel süresini artırmamız gerekiyor. Belçika ve Almanya'da takımlarımız olacak. Avrupa'yı 6, Güney Amerika'yı 2, Kuzey Amerika'yı tek bölgeye ayırdık. Afrika'da akademi olacak. Ayırdığımız her bölgede takımlarımız olacak. Ya kulüpleri satın alacağız ya ortak olacağız ya iş birliği anlaşması yapacağız ya da takımlardaki birkaç pozisyonu kiralayacağız." ifadelerini kullandı.

Timur, projede adım adım ilerleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Almanya'da önemli bir potansiyel var. Altyapı kulüpleriyle anlaşacağız. Bu ülkelerde A takımlarımız ve bunların altyapılarının dışında farklı altyapı takımlarımızın da olması gerekiyor. A takımları, 20 kişiyi oynatabilmek için, altyapı takımlarını da 200'ü bulabilmek için oluşturuyoruz. Buna hemen başladık. Bu sene 2-3 ayrı ligde takımımız olacak. Altyapı anlaşmasını da başlattık. Önümüzdeki yıl kendi altyapımız dışında başka altyapılardan da oyuncular yetişmeye başlayacak. Önceliğimiz Avrupa'ydı ama opsiyon gelince Güney Amerika'dan başladık. Önümüzdeki yıl Avrupa'daki organizasyonumuzun ilk kısmını tamamlamış olacağız."